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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лидс
Брайтон - Лидс: обзор матча 27 ноября 2021
Брайтон
27.11.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лидс
85'
Желтая карточка
Д. Шеклтон
Желтая карточка
И. Биссума
81'
Замена
С. Мач
️️️️
Т. Лэмпти
76'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Н. Мопе
68'
66'
Желтая карточка
Д. Льоренте
63'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Харрисон
46'
Замена
П. Стрейк
️️️️
К. Филлипс
46'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Х. Фирпо
5'
Желтая карточка
Х. Фирпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
3-2-3-1-1
97
Санчес
34
Велтман
5
Данк
4
Уэбстер
17
Кукурелья
48
Лэмпти
13
Гросс
28
Биссума
7
Модер
19
Троссард
11
Мопе
4-1-1-3-1
30
Мелье
15
Даллас
6
Купер
3
Льоренте
23
Фирпо
27
Филлипс
28
Форшоу
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
48
Лэмпти
7
Мач
7
Мач
48
Лэмпти
11
Мопе
9
Локадия
9
Локадия
11
Мопе
27
Филлипс
4
Стрейк
4
Стрейк
27
Филлипс
23
Фирпо
16
Шеклтон
16
Шеклтон
23
Фирпо
11
Харрисон
19
Робертс
19
Робертс
11
Харрисон
Остались в запасе
Брайтон
Лидс
16
Йереми Сармиенто
АП
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Брайтон - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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