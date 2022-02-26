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АПЛ 2026/2027
Лидс - Тоттенхэм
Лидс - Тоттенхэм: обзор матча 26 февраля 2022
Лидс
26.02.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
10'
М. Доэрти
15'
Д. Кулушевски
27'
Г. Кейн
85'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Тоттенхэм
90'
Желтая карточка
Б. Дэвис
87'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Х. Сон
85'
ГОЛ! 0:4!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Х. Фирпо
79'
78'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Кулушевски
78'
Замена
Эмерсон
️️️️
Р. Сессеньон
Желтая карточка
Родриго
77'
Желтая карточка
Х. Фирпо
54'
Желтая карточка
С. Даллас
53'
Желтая карточка
М. Клих
52'
48'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
Замена
Родриго
️️️️
Д. Харрисон
46'
Замена
М. Клих
️️️️
П. Стрейк
46'
27'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
15'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кулушевски
Пас отдал
М. Доэрти
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Доэрти
Пас отдал
Р. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
7
Элфи Девайн
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
3-2-1-3
30
Мелье
3
Льоренте
4
Стрейк
4
Кох
23
Фирпо
15
Даллас
28
Форшоу
11
Харрисон
7
Джеймс
11
Рафинья
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
21
Ромеро
15
Дайер
2
Доэрти
30
Сессеньон
4
Уинкс
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
23
Фирпо
16
Шеклтон
16
Шеклтон
23
Фирпо
4
Стрейк
43
Клих
43
Клих
4
Стрейк
11
Харрисон
19
Родриго
19
Родриго
11
Харрисон
30
Сессеньон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
30
Сессеньон
21
Кулушевски
34
Бергвейн
34
Бергвейн
21
Кулушевски
7
Сон
18
Скарлетт
18
Скарлетт
7
Сон
Остались в запасе
Лидс
Тоттенхэм
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лидс - Тоттенхэм
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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