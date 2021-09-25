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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Вест Хэм
Лидс - Вест Хэм: обзор матча 25 сентября 2021
Лидс
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Вест Хэм
19'
Рафинья
67'
Х. Фирпо (АГ)
90'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вест Хэм
90'
+7
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
90'
+2
Замена
К. Доусон
️️️️
Д. Боуэн
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Шеклтон
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Райс
Желтая карточка
Т. Робертс
81'
78'
Замена
Н. Влашич
️️️️
П. Форнальс
Желтая карточка
И. Мелье
70'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Рафинья
69'
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Фирпо
55'
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Д. Джеймс
46'
28'
Желтая карточка
П. Форнальс
Желтая карточка
Рафинья
20'
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
М. Клих
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-2-2-1
30
Мелье
23
Фирпо
4
Крессуэлл
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
16
Шеклтон
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
4
Зума
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
7
Джеймс
11
Харрисон
11
Харрисон
7
Джеймс
16
Шеклтон
38
Саммервил
38
Саммервил
16
Шеклтон
11
Рафинья
19
Робертс
19
Робертс
11
Рафинья
20
Боуэн
15
Доусон
15
Доусон
20
Боуэн
8
Форнальс
45
Влашич
45
Влашич
8
Форнальс
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
Остались в запасе
Лидс
Вест Хэм
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лидс - Вест Хэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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