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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Лидс
Уотфорд - Лидс: обзор матча 09 апреля 2022
Уотфорд
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
11
Камара
27
Кабаселе
33
Самир
17
Фемения
17
Сиссоко
26
Луза
33
Куцка
7
Сарр
9
Эрнандес
9
Педро
3-2-1-3-1
30
Мелье
6
Купер
4
Кох
3
Льоренте
12
Эйлинг
15
Даллас
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
Остались в запасе
Уотфорд
Лидс
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Уотфорд - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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