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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Астон Вилла
Лидс - Астон Вилла: обзор матча 10 марта 2022
Лидс
10.03.2022, четверг, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
22'
Ф. Коутиньо
65'
М. Кэш
73'
К. Чамберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Астон Вилла
Желтая карточка
Рафинья
90'
+2
87'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Луис
Желтая карточка
Д. Джеймс
86'
Желтая карточка
Х. Фирпо
81'
77'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
73'
ГОЛ! 0:3!
К. Чамберс
Пас отдал
Т. Мингс
71'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Ингс
Желтая карточка
Д. Гелхардт
67'
Замена
М. Клих
️️️️
А. Форшоу
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Кэш
Пас отдал
Д. Ингс
62'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Д. Харрисон
58'
47'
Желтая карточка
Т. Мингс
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
46'
Желтая карточка
Р. Кох
45'
+1
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
М. Кэш
17'
Желтая карточка
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
4
Кох
23
Фирпо
12
Эйлинг
28
Форшоу
11
Харрисон
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
12
Чамберс
5
Мингс
12
Динь
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
11
Уоткинс
28
Ингс
28
Форшоу
43
Клих
43
Клих
28
Форшоу
11
Харрисон
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
11
Харрисон
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
12
Луис
15
Янг
15
Янг
12
Луис
28
Ингс
8
Сансон
8
Сансон
28
Ингс
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
Остались в запасе
Лидс
Астон Вилла
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Лидс - Астон Вилла
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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