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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Лидс
Лестер - Лидс: обзор матча 05 марта 2022
Лестер
05.03.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
67'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Лидс
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
76'
76'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Харрисон
71'
Желтая карточка
А. Форшоу
70'
Замена
А. Форшоу
️️️️
М. Клих
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
Пас отдал
К. Ихеначо
67'
63'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
61'
Замена
А. Лукман
️️️️
Х. Чодури
61'
Желтая карточка
О. Ндиди
53'
9'
Желтая карточка
П. Стрейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
3-1-5-1
1
Шмейхель
33
Томас
2
Сеюнджу
12
Амарти
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
8
Чодури
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
9
Варди
3-2-1-3-1
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
4
Кох
12
Эйлинг
23
Фирпо
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
8
Чодури
11
Лукман
11
Лукман
8
Чодури
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
43
Клих
28
Форшоу
28
Форшоу
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
19
Робертс
11
Харрисон
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
Остались в запасе
Лестер
Лидс
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Льюис Брант
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
5
Льюис Брант
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Лестер - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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