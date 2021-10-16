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Саутгемптон - Лидс
Саутгемптон - Лидс: обзор матча 16 октября 2021
Саутгемптон
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
53'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Лидс
Желтая карточка
А. МакКарти
83'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Броя
81'
81'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Т. Робертс
77'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
М. Клих
Желтая карточка
Я. Беднарек
75'
70'
Желтая карточка
Д. Льоренте
64'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Родриго
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Дженепо
59'
58'
Желтая карточка
П. Стрейк
ГОЛ! 1:0!
А. Броя
Пас отдал
Н. Редмонд
53'
47'
Желтая карточка
Т. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-1-3-1
29
МакКарти
15
Перро
5
Беднарек
22
Салису
2
Ливраменто
27
Диалло
21
Ромеу
27
Редмонд
12
Дженепо
10
Эльюнусси
27
Броя
4-2-2-2
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
6
Купер
3
Льоренте
16
Шеклтон
43
Клих
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
19
Робертс
12
Дженепо
17
Армстронг
17
Армстронг
12
Дженепо
27
Броя
32
Уолкотт
32
Уолкотт
27
Броя
19
Родриго
28
Форшоу
28
Форшоу
19
Родриго
19
Робертс
38
Саммервил
38
Саммервил
19
Робертс
43
Клих
11
Гелхардт
11
Гелхардт
43
Клих
Остались в запасе
Саутгемптон
Лидс
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Лянко
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
5
Лео Ельде
ЦФ
16
Коди Драме
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Саутгемптон - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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