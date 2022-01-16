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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лидс
Вест Хэм - Лидс: обзор матча 16 января 2022
Вест Хэм
16.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Лидс
34'
Д. Боуэн
52'
П. Форнальс
10'
Д. Харрисон
37'
Д. Харрисон
60'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Лидс
88'
Желтая карточка
Д. Джеймс
Замена
С. Перкинс
️️️️
И. Диоп
87'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
77'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
П. Форнальс
69'
65'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Бейт
Желтая карточка
М. Ланзини
62'
Замена
А. Масуаку
️️️️
Н. Влашич
61'
60'
ГОЛ! 2:3!
Д. Харрисон
Пас отдал
Рафинья
ГОЛ! 2:2!
П. Форнальс
Пас отдал
М. Антонио
52'
45'
Желтая карточка
Р. Кох
37'
ГОЛ! 1:2!
Д. Харрисон
Пас отдал
Л. Эйлинг
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
А. Крессуэлл
34'
Желтая карточка
М. Антонио
24'
23'
Замена
Л. Ельде
️️️️
Х. Фирпо
22'
Замена
Л. Бейт
️️️️
А. Форшоу
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Харрисон
Пас отдал
А. Форшоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
45
Никола Влашич
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
5
Лео Ельде
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-1-3-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
41
Райс
8
Форнальс
45
Влашич
20
Боуэн
18
Антонио
22
Ланзини
3-2-2-3
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
4
Кох
12
Эйлинг
23
Фирпо
28
Форшоу
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
45
Влашич
26
Масуаку
26
Масуаку
45
Влашич
6
Диоп
9
Перкинс
9
Перкинс
6
Диоп
8
Форнальс
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
8
Форнальс
28
Форшоу
4
Бейт
4
Бейт
28
Форшоу
23
Фирпо
5
Ельде
5
Ельде
23
Фирпо
Бейт
19
Родриго
19
Родриго
Бейт
Остались в запасе
Вест Хэм
Лидс
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
47
Джек Дженкинс
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
47
Джек Дженкинс
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Вест Хэм - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Лондон
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