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Иннокентий Самохвалов
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Как сыграют «Зенит», ЦСКА, «Ростов»? Смотрите матчи РПЛ с бонусом в 17000 рублей
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Иннокентий Самохвалов - новости
Защитник
Имя
Иннокентий
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Самохвалов
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
3 октября 1997 (25 лет)
Рост
190
Вес
75
Статистика
Новости
15 июля 2020
23:47
Фото
За сутки после выпуска «КраСавы» удалось собрать 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока «Локомотива» Самохвалова
11
19:29
Видео
Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала»
14
17:56
«Р-Спорт»: «Локомотив» выплатил семье Самохвалова 2 миллиона рублей, еще миллион дал агент игрока
12
14 июля 2020
18:01
Семин – о смерти Самохвалова: «В какой-то мере это случай. С другой стороны, есть определенная безответственность»
2
30 мая 2020
11:29
Брат Самохвалова: «У него были проблемы. Просто так сердце не останавливается»
4
28 мая 2020
16:29
«Рейтинг Букмекеров»: FIFPro начала расследование смерти Самохвалова и может довести его до уголовного дела
17 мая 2020
20:29
Мещеряков – о смерти Самохвалова: «Все, что говорят некоторые личности, – непрофессиональный бред»
2
9 мая 2020
14:58
Селюк – о смерти Самохвалова: «Не знаю, посадят Кикнадзе или нет, но к футболу он не должен иметь отношения»
8
8 мая 2020
14:14
Селюк просит возбудить уголовное дело против «Локомотива» по факту смерти Самохвалова
2
1 мая 2020
22:36
Смородская: «Мы отстраняли Самохвалова от тренировок, его сердце не справлялось»
1
25 апреля 2020
19:46
«Локомотив» – о работе полиции по факту смерти Самохвалова: «Это стандартная процедура. Клуб готов содействовать»
14:57
«Мутко против»: материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции и могут отправиться в Следственный комитет
3
24 апреля 2020
23:48
Уткин – о смерти Самохвалова: «Обвинять в этом «Локомотив» лишено всякого смысла»
14:31
Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе. Ему придeтся жить с тем, что человек практически погиб по его вине»
10
23 апреля 2020
23:55
Кикнадзе – о смерти Самохвалова: «Есть те, кто пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Позор Селюку, Талалаеву и Моссаковскому»
8
19:20
Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве
2
16:22
«Казанка» показал видео в память о Самохвалове
22 апреля 2020
00:58
Евсеев: «У Самохвалова никаких вопросов по здоровью не было. На эту тему не надо говорить»
1
21 апреля 2020
17:21
Фото
Гилерме – о смерти Самохвалова: «Покойся с миром, Кеша»
13:22
Фото
Евсеев – о Самохвалове: «Светлая душа. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге»
12:19
«Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова
22
00:35
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Самохвалова
1
20 апреля 2020
23:20
«Локомотив» окажет помощь семье умершего защитника Самохвалова
22:23
«Чемпионат»: игрок «Казанки» Самохвалов за день до смерти жаловался на здоровье
21:21
Талалаев – о смерти Самохвалова: «Все в «Локомотиве» знали, что у него проблемы с сердцем»
3
19:50
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова
18:42
«МК»: Самохвалов умер от острой сердечной недостаточности
2
17:27
Фото
22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки
7
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