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Иннокентий Самохвалов
Новости
Иннокентий Самохвалов - новости
Завершил карьеру
3 октября 1997 (28)
#65 | Защитник
190 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Фото
За сутки после выпуска «КраСавы» удалось собрать 10 миллионов рублей на квартиру семье умершего игрока «Локомотива» Самохвалова
2020.07.15 23:47
11
Видео
Вдова игрока «Локомотива» Самохвалова: «Хочу к мужу. Я нам два места купила, памятник уже выбрала»
2020.07.15 19:29
14
«Р-Спорт»: «Локомотив» выплатил семье Самохвалова 2 миллиона рублей, еще миллион дал агент игрока
2020.07.15 17:56
11
Семин – о смерти Самохвалова: «В какой-то мере это случай. С другой стороны, есть определенная безответственность»
2020.07.14 18:01
2
Брат Самохвалова: «У него были проблемы. Просто так сердце не останавливается»
2020.05.30 11:29
4
«Рейтинг Букмекеров»: FIFPro начала расследование смерти Самохвалова и может довести его до уголовного дела
2020.05.28 16:29
Мещеряков – о смерти Самохвалова: «Все, что говорят некоторые личности, – непрофессиональный бред»
2020.05.17 20:29
2
Селюк – о смерти Самохвалова: «Не знаю, посадят Кикнадзе или нет, но к футболу он не должен иметь отношения»
2020.05.09 14:58
8
Селюк просит возбудить уголовное дело против «Локомотива» по факту смерти Самохвалова
2020.05.08 14:14
2
Смородская: «Мы отстраняли Самохвалова от тренировок, его сердце не справлялось»
2020.05.01 22:36
1
«Локомотив» – о работе полиции по факту смерти Самохвалова: «Это стандартная процедура. Клуб готов содействовать»
2020.04.25 19:46
«Мутко против»: материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции и могут отправиться в Следственный комитет
2020.04.25 14:57
3
Уткин – о смерти Самохвалова: «Обвинять в этом «Локомотив» лишено всякого смысла»
2020.04.24 23:48
Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе. Ему придeтся жить с тем, что человек практически погиб по его вине»
2020.04.24 14:31
10
Кикнадзе – о смерти Самохвалова: «Есть те, кто пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Позор Селюку, Талалаеву и Моссаковскому»
2020.04.23 23:55
8
Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве
2020.04.23 19:20
2
«Казанка» показал видео в память о Самохвалове
2020.04.23 16:22
Евсеев: «У Самохвалова никаких вопросов по здоровью не было. На эту тему не надо говорить»
2020.04.22 00:58
1
Фото
Гилерме – о смерти Самохвалова: «Покойся с миром, Кеша»
2020.04.21 17:21
Фото
Евсеев – о Самохвалове: «Светлая душа. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-лиге»
2020.04.21 13:22
«Фратрия» организовала сбор средств для семьи защитника «Казанки» Самохвалова
2020.04.21 12:19
22
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Самохвалова
2020.04.21 00:35
1
«Локомотив» окажет помощь семье умершего защитника Самохвалова
2020.04.20 23:20
«Чемпионат»: игрок «Казанки» Самохвалов за день до смерти жаловался на здоровье
2020.04.20 22:23
Талалаев – о смерти Самохвалова: «Все в «Локомотиве» знали, что у него проблемы с сердцем»
2020.04.20 21:21
3
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова
2020.04.20 19:50
«МК»: Самохвалов умер от острой сердечной недостаточности
2020.04.20 18:42
2
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22-летний игрок «Казанки» Самохвалов умер во время тренировки
2020.04.20 17:27
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