Селюк просит возбудить уголовное дело против «Локомотива» по факту смерти Самохвалова

Тупее, я человека не видел.
:))))
Ему осталось, помалиться Богу, через твитер.
:))))
Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился в Генпрокуратуру России в связи со смертью воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
- Футболист умер 20 апреля во время пробежки.
- Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
- Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.
«Обращаюсь к Генеральной прокуратуре России. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось», – написал Селюк в твиттере.
Обращаюсь к @Genproc. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК Локомотив по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 7, 2020