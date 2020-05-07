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    Селюк просит возбудить уголовное дело против «Локомотива» по факту смерти Самохвалова

    Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился в Генпрокуратуру России в связи со смертью воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

    • Футболист умер 20 апреля во время пробежки.
    • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
    • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

    «Обращаюсь к Генеральной прокуратуре России. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось», – написал Селюк в твиттере.

    Источник: Официальный твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1162

      Питерский князь 1 час назад

      Тупее, я человека не видел.
      :))))
      Ему осталось, помалиться Богу, через твитер.
      :))))

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