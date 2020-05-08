Селюк просит возбудить уголовное дело против «Локомотива» по факту смерти Самохвалова

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился в Генпрокуратуру России в связи со смертью воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

Футболист умер 20 апреля во время пробежки.

Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

«Обращаюсь к Генеральной прокуратуре России. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортивных нагрузок, а сейчас это не делалось», – написал Селюк в твиттере.