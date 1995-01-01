Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Селюк – о смерти Самохвалова: «Не знаю, посадят Кикнадзе или нет, но к футболу он не должен иметь отношения»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свое обращение в Генпрокуратуру России в связи со смертью воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

    – Здесь нужно во всем тщательно разобраться. Пусть Генпрокуратура проведет проверку и даст заключение, кто и в чем конкретно виноват. Либо докажет обратное... На мой взгляд, врач точно должен понести ответственность. Но и Кикнадзе не может не быть причастным. А если это так, то как минимум его должны отстранить от футбольной деятельности пожизненно. Не знаю, посадят его или нет, но к футболу он не должен иметь отношения.

    – Еще раз поясните: какого исхода вы ждете?

    – В Италии, повторюсь, все закончилось тюрьмой. И в России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование. Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию. И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист – и все забыли. Так не должно быть.

    – Но ведь и сам игрок берет на себя ответственность.

    – Ничего подобного. Такой практики не может быть. Игрок не должен брать на себя ответственность за здоровье. Это же не шутки. Если клуб знает, что у человека проблемы с сердцем, с ним не должен подписываться контракт, даже если сам игрок готов рисковать. А раз человека взяли в систему – и он умер, кто-то за это должен ответить.

    • Футболист умер 20 апреля во время пробежки.
    • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
    • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      моэм 5 минут назад

      Селюк прав … умер молодой человек и клубное руководство должно понести наказание...правда некоторые предлагают просто "списать" парня....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11020

      vladimir-7 2 часа назад

      Если у футболиста и раньше было известно, что имеется сердечно-
      сосудистая недостаточность, то почему его не лечили или не прервали
      контракт и не объяснили о последствиях его заболевания? Кто теперь
      несет ответственность о случившемся?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      Cleaner 2 часа назад

      Селюк не должен иметь отношения к футболу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      giluxa1963 2 часа назад

      репортеришку гнать в шею надо а то зарвался

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76569
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru