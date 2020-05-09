Селюк – о смерти Самохвалова: «Не знаю, посадят Кикнадзе или нет, но к футболу он не должен иметь отношения»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свое обращение в Генпрокуратуру России в связи со смертью воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

– Здесь нужно во всем тщательно разобраться. Пусть Генпрокуратура проведет проверку и даст заключение, кто и в чем конкретно виноват. Либо докажет обратное... На мой взгляд, врач точно должен понести ответственность. Но и Кикнадзе не может не быть причастным. А если это так, то как минимум его должны отстранить от футбольной деятельности пожизненно. Не знаю, посадят его или нет, но к футболу он не должен иметь отношения.

– Еще раз поясните: какого исхода вы ждете?

– В Италии, повторюсь, все закончилось тюрьмой. И в России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование. Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию. И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист – и все забыли. Так не должно быть.

– Но ведь и сам игрок берет на себя ответственность.

– Ничего подобного. Такой практики не может быть. Игрок не должен брать на себя ответственность за здоровье. Это же не шутки. Если клуб знает, что у человека проблемы с сердцем, с ним не должен подписываться контракт, даже если сам игрок готов рисковать. А раз человека взяли в систему – и он умер, кто-то за это должен ответить.