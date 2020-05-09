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  • Селюк – о смерти Самохвалова: «Не знаю, посадят Кикнадзе или нет, но к футболу он не должен иметь отношения»

Селюк – о смерти Самохвалова: «Не знаю, посадят Кикнадзе или нет, но к футболу он не должен иметь отношения»

9 мая 2020, 14:58
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свое обращение в Генпрокуратуру России в связи со смертью воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

– Здесь нужно во всем тщательно разобраться. Пусть Генпрокуратура проведет проверку и даст заключение, кто и в чем конкретно виноват. Либо докажет обратное... На мой взгляд, врач точно должен понести ответственность. Но и Кикнадзе не может не быть причастным. А если это так, то как минимум его должны отстранить от футбольной деятельности пожизненно. Не знаю, посадят его или нет, но к футболу он не должен иметь отношения.

– Еще раз поясните: какого исхода вы ждете?

– В Италии, повторюсь, все закончилось тюрьмой. И в России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование. Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию. И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист – и все забыли. Так не должно быть.

– Но ведь и сам игрок берет на себя ответственность.

– Ничего подобного. Такой практики не может быть. Игрок не должен брать на себя ответственность за здоровье. Это же не шутки. Если клуб знает, что у человека проблемы с сердцем, с ним не должен подписываться контракт, даже если сам игрок готов рисковать. А раз человека взяли в систему – и он умер, кто-то за это должен ответить.

  • Футболист умер 20 апреля во время пробежки.
  • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
  • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Самохвалов Иннокентий Селюк Дмитрий Кикнадзе Василий
Комментарии (8)
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giluxa1963
1589026981
репортеришку гнать в шею надо а то зарвался
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vladimir-7
1589028581
Если у футболиста и раньше было известно, что имеется сердечно- сосудистая недостаточность, то почему его не лечили или не прервали контракт и не объяснили о последствиях его заболевания? Кто теперь несет ответственность о случившемся?
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моэм
1589035825
Селюк прав … умер молодой человек и клубное руководство должно понести наказание...правда некоторые предлагают просто "списать" парня....
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Chernyi Lis
1589039952
полностью согласен..человек не знает о своих недугах..даже о серьезных опасных для здоровья своего..хотя бы в спорте должен опытный внимательный ко всему врач!
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Хейтер Аларм
1589041211
глупца аларма нужно вместе с кикнадзе посадить
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zigbert
1589045650
В необходимости расследования есть смысл. Однако доказать вину Кикнадзе будет трудно.
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wobaekat
1589058083
В кои-то веки Селюк прав
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paracetamol
1589086628
Кикнадзе давно надо гнать и даже не за этот случай, а за нападки на Шпалыча и пилораму с трансферами.
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