|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|25
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -46'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.05.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|25.04.2017
|1' -80'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|63'
|15.04.2017
|1' -60'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.04.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|31.03.2017
|1' -30'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|17.03.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|13.03.2017
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|04.03.2017
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|04.12.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27'
|30.11.2016
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|25.11.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|18.11.2016
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|04.11.2016
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.10.2016
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|22.10.2016
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.10.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|30.09.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|23.09.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|16.09.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|10.09.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|27.08.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.08.2016
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|06.08.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)
|29.07.2016
|63' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)