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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Амкар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 14 октября 2016
Амкар (мол)
14.10.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Локомотив (мол)
90'
Желтая карточка
И. Рубцов
Желтая карточка
А. Красильников
90'
Замена
В. Уренский
️️️️
В. Чухланцев
90'
Желтая карточка
Т. Краев
87'
81'
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
80'
Желтая карточка
Н. Поярков
Замена
А. Трунин
️️️️
Е. Парамонов
76'
Замена
А. Мосунов
️️️️
И. Черенчиков
73'
72'
Желтая карточка
Д. Куликов
71'
Замена
М. Лысов
️️️️
Р. Тугарев
Желтая карточка
Р. Гусейнов
70'
65'
Замена
И. Галанин
️️️️
И. Шаров
Желтая карточка
Р. Вазитдинов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
89
Никита Дорофеев
АП
17
Иван Шаров
ПП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
80
Андрей Трунин
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
13
Илья Рубцов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
4-1-3-1-1
71
Красильников
97
Аушев
51
Ромащенко
79
Черенчиков
29
Гусейнов
91
Филиппов
96
Чухланцев
68
Краев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
4-1-1-3-1
74
Ковалёв
42
Лапшов
65
Самохвалов
73
Рахмонов
16
Поярков
25
Куликов
17
Шаров
20
Рыбчинский
89
Дорофеев
8
Тугарев
57
Галаджан
96
Чухланцев
44
Уренский
44
Уренский
96
Чухланцев
11
Парамонов
80
Трунин
80
Трунин
11
Парамонов
79
Черенчиков
24
Мосунов
24
Мосунов
79
Черенчиков
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
17
Шаров
88
Галанин
88
Галанин
17
Шаров
8
Тугарев
84
Лысов
84
Лысов
8
Тугарев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
53
Максим Жуковский
ЛЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
91
Максим Ивашов
ВР
96
Александр Вульфов
ОП
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
53
Максим Жуковский
ЛЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
91
Максим Ивашов
ВР
96
Александр Вульфов
ОП
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Амкар (мол) - Локомотив (мол)
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Голов
(Омск)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
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