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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 04 марта 2017
Кр. Советов (мол)
04.03.2017, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
0 : 7
Завершен
Локомотив (мол)
14'
И. Портнягин
18'
Р. Тугарев (П)
42'
А. Натхо
45'
И. Шаров
54'
И. Портнягин
76'
И. Портнягин
88'
Н. Дорофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
Замена
И. Ермолаев
️️️️
Н. Киреев
89'
88'
ГОЛ! 0:7!
Н. Дорофеев
82'
Замена
А. Вульфов
️️️️
И. Портнягин
77'
Замена
И. Рубцов
️️️️
Р. Тугарев
76'
ГОЛ! 0:6!
И. Портнягин
71'
Замена
Д. Куликов
️️️️
И. Галанин
62'
Замена
П. Ковалёв
️️️️
М. Лобанцев
59'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Натхо
Замена
Е. Голенков
️️️️
Э. Набатов
56'
Замена
Е. Сланко
️️️️
А. Ежов
56'
54'
ГОЛ! 0:5!
И. Портнягин
46'
Замена
М. Лысов
️️️️
Н. Поярков
46'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
И. Шаров
45'
ГОЛ! 0:4!
И. Шаров
42'
ГОЛ! 0:3!
А. Натхо
Желтая карточка
Н. Киреев
41'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Тугарев
Замена
А. Богомолов
️️️️
М. Васильев
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Портнягин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
12
Андрей Дубровин
ПЗ
58
Артем Ежов
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
59
Константин Шамаев
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
27
Илья Бурюкин
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
20
Амир Натхо
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
17
Иван Шаров
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Кр. Советов (мол)
1
Егор Любаков
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
55
Александр Богомолов
ЦП
99
Евгений Сланко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
96
Александр Вульфов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
4-4-1-1
1
Овсянников
89
Масальский
76
Лозовик
97
Васильев
12
Дубровин
58
Ежов
59
Шамаев
78
Киселев
10
Набатов
27
Бурюкин
22
Киреев
4-4-1-1
22
Лобанцев
73
Рахмонов
65
Самохвалов
42
Лапшов
16
Поярков
17
Шаров
88
Галанин
88
Ндинга
20
Натхо
8
Тугарев
97
Портнягин
97
Васильев
55
Богомолов
55
Богомолов
97
Васильев
58
Ежов
99
Сланко
99
Сланко
58
Ежов
22
Киреев
79
Ермолаев
79
Ермолаев
22
Киреев
10
Набатов
69
Голенков
69
Голенков
10
Набатов
20
Натхо
89
Дорофеев
89
Дорофеев
20
Натхо
8
Тугарев
13
Рубцов
13
Рубцов
8
Тугарев
97
Портнягин
96
Вульфов
96
Вульфов
97
Портнягин
22
Лобанцев
74
Ковалёв
74
Ковалёв
22
Лобанцев
16
Поярков
84
Лысов
84
Лысов
16
Поярков
88
Галанин
25
Куликов
25
Куликов
88
Галанин
17
Шаров
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
17
Шаров
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
1
Егор Любаков
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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