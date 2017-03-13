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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
Локомотив (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 13 марта 2017
Локомотив (мол)
13.03.2017, понедельник, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
3 : 3
Завершен
Краснодар (мол)
38'
И. Рубцов
45'
И. Лапшов
90+4'
Р. Тугарев (П)
44'
А. Сергеев
58'
Д. Уткин (П)
90+3'
А. Бутенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Р. Тугарев
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
А. Бутенко
Замена
А. Вульфов
️️️️
А. Натхо
87'
Замена
И. Шаров
️️️️
Д. Рыбчинский
84'
75'
Замена
А. Черников
️️️️
Н. Сергеев
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
И. Галанин
73'
67'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Сергеев
64'
Желтая карточка
А. Татаев
Желтая карточка
Д. Феоктистов
62'
Желтая карточка
М. Лобанцев
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Уткин
55'
Замена
Р. Куражов
️️️️
А. Текучев
53'
Замена
А. Ивашин
️️️️
Н. Бочко
Замена
М. Лысов
️️️️
И. Рубцов
46'
ГОЛ! 2:1!
И. Лапшов
45'
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
И. Рубцов
38'
18'
Желтая карточка
А. Голубев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
58
Даниил Феоктистов
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
47
Вадим Логинов
ПЗ
96
Александр Вульфов
ОП
6
Святослав Мурадов
ОП
89
Никита Дорофеев
АП
17
Иван Шаров
ПП
9
Ислам Вагабов
ЦФ
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
53
Александр Черников
ОП
21
Роман Куражов
ПВ
96
Руслан Рзаев
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Лобанцев
16
Поярков
42
Лапшов
65
Самохвалов
58
Феоктистов
25
Куликов
20
Натхо
88
Галанин
8
Тугарев
20
Рыбчинский
13
Рубцов
4-1-3-1-1
39
Сафонов
23
Бочко
5
Татаев
13
Иванов
92
Тахмазов
21
Текучев
10
Сергеев
47
Уткин
50
Голубев
17
Сергеев
18
Игнатьев
20
Натхо
96
Вульфов
96
Вульфов
20
Натхо
20
Рыбчинский
17
Шаров
17
Шаров
20
Рыбчинский
88
Галанин
89
Дорофеев
89
Дорофеев
88
Галанин
13
Рубцов
84
Лысов
84
Лысов
13
Рубцов
10
Сергеев
13
Бутенко
13
Бутенко
10
Сергеев
21
Текучев
21
Куражов
21
Куражов
21
Текучев
23
Бочко
24
Ивашин
24
Ивашин
23
Бочко
17
Сергеев
53
Черников
53
Черников
17
Сергеев
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Краснодар (мол)
6
Святослав Мурадов
ОП
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
47
Вадим Логинов
ПЗ
9
Ислам Вагабов
ЦФ
74
Павел Ковалёв
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
96
Руслан Рзаев
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
6
Святослав Мурадов
ОП
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
47
Вадим Логинов
ПЗ
9
Ислам Вагабов
ЦФ
74
Павел Ковалёв
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
Остались в запасе
96
Руслан Рзаев
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив (мол) - Краснодар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Колтунов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Локомотив-Перово
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