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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Локомотив (мол)
Уфа (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 31 марта 2017
Уфа (мол)
31.03.2017, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
59'
И. Дивеев
53'
Р. Тугарев
71'
И. Шаров
76'
И. Вагабов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Локомотив (мол)
86'
Замена
С. Мурадов
️️️️
Д. Рыбчинский
Желтая карточка
М. Криворог
84'
82'
Замена
Н. Поярков
️️️️
М. Лысов
Замена
Д. Гумеров
️️️️
Т. Кутлусурин
80'
78'
Замена
А. Вульфов
️️️️
И. Галанин
76'
ГОЛ! 1:3!
И. Вагабов
Желтая карточка
Р. Хазиев
72'
71'
ГОЛ! 1:2!
И. Шаров
69'
Замена
И. Вагабов
️️️️
М. Чиканчи
Замена
В. Виденеев
️️️️
В. Журавлев
69'
Замена
Г. Ефимов
️️️️
М. Бородько
67'
62'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
60'
Замена
И. Шаров
️️️️
Н. Дорофеев
ГОЛ! 1:1!
И. Дивеев
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тугарев
45'
+1
Желтая карточка
Р. Тугарев
Замена
А. Власов
️️️️
Д. Емельянов
36'
30'
Замена
С. Магкеев
️️️️
И. Самохвалов
Желтая карточка
В. Патрашко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
77
Михаил Бородько
ВР
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
51
Марк Криворог
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
86
Даниэль Гумеров
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
91
Андрей Власов
ЦП
96
Никита Тихонов
ЦФ
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
13
Максим Богатырев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
6
Святослав Мурадов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
17
Иван Шаров
ПП
9
Ислам Вагабов
ЦФ
3-2-3-2
77
Бородько
13
Егоров
25
Филин
78
Дивеев
57
Хазиев
18
Патрашко
51
Криворог
63
Зарипов
99
Емельянов
90
Журавлев
66
Кутлусурин
4-1-1-3-1
74
Ковалёв
42
Лапшов
65
Самохвалов
73
Рахмонов
84
Лысов
25
Куликов
88
Галанин
20
Рыбчинский
89
Дорофеев
8
Тугарев
23
Чиканчи
66
Кутлусурин
86
Гумеров
86
Гумеров
66
Кутлусурин
90
Журавлев
72
Виденеев
72
Виденеев
90
Журавлев
99
Емельянов
91
Власов
91
Власов
99
Емельянов
77
Бородько
53
Ефимов
53
Ефимов
77
Бородько
20
Рыбчинский
6
Мурадов
6
Мурадов
20
Рыбчинский
88
Галанин
96
Вульфов
96
Вульфов
88
Галанин
23
Чиканчи
9
Вагабов
9
Вагабов
23
Чиканчи
89
Дорофеев
17
Шаров
17
Шаров
89
Дорофеев
84
Лысов
16
Поярков
16
Поярков
84
Лысов
65
Самохвалов
27
Магкеев
27
Магкеев
65
Самохвалов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Локомотив (мол)
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
96
Никита Тихонов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
91
Максим Ивашов
ВР
13
Максим Богатырев
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
69
Никита Попов
ЦЗ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
96
Никита Тихонов
ЦФ
Остались в запасе
91
Максим Ивашов
ВР
13
Максим Богатырев
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Уфа (мол) - Локомотив (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
Стадион:
Нефтяник
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