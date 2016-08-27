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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
Краснодар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 27 августа 2016
Краснодар (мол)
27.08.2016, суббота, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
39'
И. Игнатьев
2'
Д. Рыбчинский
22'
А. Галаджан
83'
Д. Рыбчинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
88'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Д. Рыбчинский
86'
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
83'
ГОЛ! 1:3!
Д. Рыбчинский
81'
Замена
С. Мурадов
️️️️
Н. Дорофеев
Замена
А. Макоев
️️️️
И. Насонкин
80'
Замена
М. Кутовой
️️️️
А. Сергеев
78'
76'
Желтая карточка
И. Шаров
Желтая карточка
А. Черников
72'
70'
Замена
А. Вульфов
️️️️
Д. Куликов
Замена
Л. Байрамян
️️️️
А. Текучев
68'
Замена
А. Черников
️️️️
А. Мацукатов
68'
66'
Желтая карточка
И. Галанин
54'
Замена
И. Шаров
️️️️
М. Лысов
Замена
Н. Бочко
️️️️
А. Бутенко
54'
49'
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
ГОЛ! 1:2!
И. Игнатьев
39'
Желтая карточка
А. Текучев
29'
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Галаджан
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рыбчинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
21
Андрей Текучев
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Илья Насонкин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
11
Алим Макоев
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
6
Святослав Мурадов
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
17
Иван Шаров
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
1-1-4-4
39
Сафонов
4
Бородин
21
Текучев
10
Сергеев
50
Голубев
47
Уткин
15
Мацукатов
18
Игнатьев
13
Бутенко
50
Насонкин
93
Сулейманов
3-3-1-2-1
22
Лобанцев
42
Лапшов
73
Рахмонов
65
Самохвалов
84
Лысов
25
Куликов
16
Поярков
88
Галанин
20
Рыбчинский
89
Дорофеев
57
Галаджан
50
Насонкин
11
Макоев
11
Макоев
50
Насонкин
10
Сергеев
90
Кутовой
90
Кутовой
10
Сергеев
21
Текучев
23
Байрамян
23
Байрамян
21
Текучев
13
Бутенко
23
Бочко
23
Бочко
13
Бутенко
15
Мацукатов
53
Черников
53
Черников
15
Мацукатов
20
Рыбчинский
8
Тугарев
8
Тугарев
20
Рыбчинский
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
89
Дорофеев
6
Мурадов
6
Мурадов
89
Дорофеев
25
Куликов
96
Вульфов
96
Вульфов
25
Куликов
84
Лысов
17
Шаров
17
Шаров
84
Лысов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
21
Роман Куражов
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
92
Иван Тахмазов
ЦЗ
21
Роман Куражов
ПВ
11
Валерий Манько
ПВ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
74
Павел Ковалёв
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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