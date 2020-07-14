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  • Семин – о смерти Самохвалова: «В какой-то мере это случай. С другой стороны, есть определенная безответственность»

Семин – о смерти Самохвалова: «В какой-то мере это случай. С другой стороны, есть определенная безответственность»

14 июля 2020, 18:01
2

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию со смертью игрока молодежки москвичей Инокентия Самохвалова.

«Когда уезжали игроки в национальные сборные, мы очень часто привлекали ребят из молодежки, из «Казанки», в том числе периодически был Иннокентий. Информацию о здоровье как тренер я не знал, я не получал информацию ни от его обследований, которые должны были проходить перед подписанием контракта, в середине сезона. Я этой информации не имел о его здоровье. Тренировочную работу, которую он делал с нами, Иннокентий не избегал.

Глубину проблемы я совершенно не знал. Стоило ли его допускать к футболу, потому что такие серьезные, как вы говорите, проблемы? И, наверное, нужно правду говорить игроку. Это может привести к серьезным последствиям. Если бы я знал эту проблему, наверное, я бы с ним все-таки беседовал на эту тему и посоветовал прекратить занятия футболом.

В какой-то мере это случай. С другой стороны, наверное, есть неконтролируемые процессы, которые происходят. Наверное, есть определенная безответственность. Было обследование перед подписанием контракта или не было? Были обследования в процессе сезона или их не было? Кто давал ему добро на то, чтобы он в полном объеме проходил тренировочную работу? Вот и все», – сказал Семин в видео на ютуб-канале «КраСава».

  • Игрок умер 20 апреля во время пробежки.
  • Причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
  • Материалы по смерти 22-летнего Самохвалова находятся в полиции.
  • Собственное расследование ведет Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Локомотив Самохвалов Иннокентий Семин Юрий
Комментарии (2)
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Алехсбургер.
1594742913
я не знал, я не получал , не имел .... не прокомментировал .а промямлил... Эх,Палыч...
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Сильвербой
1594746131
Тренер не получает информации о здоровье игрока??? При этом он тренировался с основной командой во время отсутствия основы!? Что за чушь!!!?????? Пи...бол старый!!! как ты давал нагрузки игроку, не зная о его состоянии здоровья??? Стопроцентная ложь!!!
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