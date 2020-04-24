Уткин – о смерти Самохвалова: «Обвинять в этом «Локомотив» лишено всякого смысла»

Журналист и блогер Василий Уткин в ходе стрима на своем ютуб-канале дал комментарии по поводу смерти воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

22-летнему игроку стало плохо в понедельник во время пробежки.

Медики диагностировали смерть спортсмена от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В четверг его похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

«Очень много непонятного в этой истории. Молодой человек умер во время пробежки. У него, как говорят, было не очень здоровое сердце. Говорят, что клуб об этом знал, и что он давал клубу расписку о том, что хочет заниматься футболом, делая это на свой страх и риск.

Я не знаю, есть ли эта расписка. Разные люди говорят по-разному: то есть, то нет, я просто не знаю. Я думаю, что ответственность за смерть футболиста вне соревновательного периода, на пробежке, не может нести никто, кроме него самого.

Так или иначе, сейчас гораздо важнее сочувствие, которое мы должны проявить. И, разумеется, по факту смерти молодого человека должна быть проведена проверка. Должна быть выяснена причина его ухода из жизни. Должно быть понятно, чем и как он перегрузил свое сердце. Это важнейшие вопросы, и я надеюсь, что на них будет дан ответ.

Обвинять в его безвременном уходе из жизни «Локомотив», на мой взгляд, лишено всякого смысла. Потому что он не выполнял задание клуба, он не находился в клубе и как минимум месяц находился без медицинского контроля со стороны клуба. Поэтому эти обвинения я считаю бессмысленными», – сказал Уткин.

Селюк: «Смерть Самохвалова на совести Кикнадзе. Ему придeтся жить с тем, что человек практически погиб по его вине»