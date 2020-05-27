Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нильс Петерсен - статистика

Завершил карьеру
6 декабря 1988 (37), Вернигероде
#18 | Нападающий
188 см | 80 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
27
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 1
27.05.2023
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2 : 0
19.05.2023
Вольфсбург
70' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
4 : 2
13.05.2023
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
0 : 1
06.05.2023
РБ Лейпциг
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
0 : 1
29.04.2023
Фрайбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
4 : 0
23.04.2023
Шальке-04
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 2
16.04.2023
Фрайбург
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0 : 1
08.04.2023
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
1 : 1
01.04.2023
Герта
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
1 : 1
19.03.2023
Фрайбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
2 : 1
12.03.2023
Хоффенхайм
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
0 : 0
04.03.2023
Фрайбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1 : 1
26.02.2023
Байер
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бохум
0 : 2
18.02.2023
Фрайбург
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2 : 1
11.02.2023
Штутгарт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
5 : 1
04.02.2023
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 1
28.01.2023
Аугсбург
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
1 : 1
25.01.2023
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
6 : 0
21.01.2023
Фрайбург
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
4 : 1
13.11.2022
Унион
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
09.11.2022
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
2 : 0
06.11.2022
Кельн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
0 : 2
30.10.2022
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 0
22.10.2022
Вердер
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
5 : 0
16.10.2022
Фрайбург
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
2 : 2
09.10.2022
Фрайбург
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
2 : 1
01.10.2022
Майнц
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
0 : 0
18.09.2022
Фрайбург
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
0 : 0
11.09.2022
Боруссия М
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 3
03.09.2022
Фрайбург
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.08.2022
Бохум
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
0 : 1
20.08.2022
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1 : 3
12.08.2022
Боруссия Д
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 4
06.08.2022
Фрайбург
76' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+