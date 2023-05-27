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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 27 мая 2023
Айнтрахт
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
83'
Р. Коло Муани
90+1'
Э. Эбимбе
45'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
Желтая карточка
П. Ааронсон
90'
+7
Желтая карточка
Э. Эбимбе
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Э. Эбимбе
Пас отдал
Р. Коло Муани
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Д. Камада
83'
82'
Желтая карточка
М. Эггештайн
82'
Замена
Р. Вагнер
️️️️
Я. Кайтель
82'
Замена
М. Гульде
️️️️
К. Шмидт
82'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
В. Грифо
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Д. Соу
80'
Замена
А. Туре
️️️️
А. Бута
80'
73'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Ф. Линхарт
Замена
Р. Борре
️️️️
М. Хасебе
71'
66'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Н. Вайсхаупт
Желтая карточка
А. Бута
64'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Й. Линдстрем
59'
Замена
Ф. Макс
️️️️
К. Ленц
46'
Желтая карточка
Д. Соу
45'
+3
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
34'
Желтая карточка
К. Шмидт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Пакстен Ааронсон
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
3
Тута
20
Хасебе
26
Н'Дика
3
Ленц
20
Бута
97
Соу
18
Камада
27
Гетце
35
Линдстрем
9
Муани
3-2-3-2
1
Флеккен
28
Гинтер
4
Шмидт
3
Линхарт
8
Эггештайн
14
Кайтель
20
Доан
7
Вайсхаупт
32
Грифо
9
Хелер
7
Салаи
3
Ленц
30
Макс
30
Макс
3
Ленц
20
Бута
6
Туре
6
Туре
20
Бута
35
Линдстрем
10
Ааронсон
10
Ааронсон
35
Линдстрем
97
Соу
29
Эбимбе
29
Эбимбе
97
Соу
20
Хасебе
19
Борре
19
Борре
20
Хасебе
7
Вайсхаупт
30
Гюнтер
30
Гюнтер
7
Вайсхаупт
4
Шмидт
5
Гульде
5
Гульде
4
Шмидт
3
Линхарт
17
Кюблер
17
Кюблер
3
Линхарт
14
Кайтель
18
Вагнер
18
Вагнер
14
Кайтель
32
Грифо
11
Грегоритч
11
Грегоритч
32
Грифо
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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