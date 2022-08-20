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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 20 августа 2022
Штутгарт
20.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
11'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Фрайбург
Желтая карточка
К. Мавропанос
90'
+8
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Й. Вагноман
85'
84'
Желтая карточка
Я. Кайтель
81'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
М. Грегоритч
81'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
В. Грифо
81'
Замена
У. Сике
️️️️
К. Сильдийя
Замена
Э. Мийо
️️️️
Н. Ахамада
78'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
К. Фюрих
71'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Б. Соса
71'
61'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Доан
61'
Замена
М. Гульде
️️️️
Р. Салаи
Желтая карточка
Н. Ахамада
46'
Желтая карточка
К. Фюрих
28'
28'
Желтая карточка
Р. Салаи
Желтая карточка
Б. Соса
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
Пас отдал
К. Сильдийя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-1-2-1
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
4
Вагноман
8
Ахамада
26
Силас
10
Фюрих
11
Калайджич
3-1-1-3-2
1
Флеккен
3
Линхарт
28
Гинтер
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
20
Доан
32
Грифо
11
Грегоритч
25
Сильдийя
8
Ахамада
20
Мийо
20
Мийо
8
Ахамада
10
Фюрих
25
Эглофф
25
Эглофф
10
Фюрих
3
Соса
16
Пфайффер
16
Пфайффер
3
Соса
4
Вагноман
9
Переа
9
Переа
4
Вагноман
7
Салаи
5
Гульде
5
Гульде
7
Салаи
25
Сильдийя
41
Сике
41
Сике
25
Сильдийя
32
Грифо
14
Кайтель
14
Кайтель
32
Грифо
11
Грегоритч
7
Кьерех
7
Кьерех
11
Грегоритч
20
Доан
11
Чон
11
Чон
20
Доан
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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