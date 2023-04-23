Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 23 апреля 2023
Фрайбург
23.04.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Шальке-04
7'
М. Грегоритч
35'
М. Грегоритч
52'
Л. Хелер
82'
М. Гинтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Шальке-04
Желтая карточка
Я. Кайтель
87'
Замена
Р. Вагнер
️️️️
Н. Хефлер
86'
ГОЛ! 4:0!
М. Гинтер
Пас отдал
М. Рехль
82'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
80'
Замена
М. Рехль
️️️️
Л. Хелер
79'
79'
Замена
Р. Саласар
️️️️
М. Бюлтер
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Р. Доан
73'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
73'
61'
Замена
М. Айдын
️️️️
Х. Матрисиани
61'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Й. Уронен
ГОЛ! 3:0!
Л. Хелер
52'
46'
Замена
М. Фрай
️️️️
Д. Дрекслер
46'
Замена
Л. Граймль
️️️️
М. Йенц
45'
+1
Желтая карточка
Й. Уронен
ГОЛ! 2:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Л. Кюблер
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Р. Доан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
14
Кайтель
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
11
Грегоритч
4-1-1-2-2
1
Шволов
41
Матрисиани
35
Камински
21
Уронен
4
Йенц
33
Крал
46
Латца
24
Дрекслер
30
Бюлтер
19
Караман
9
Теродде
9
Хелер
34
Рехль
34
Рехль
9
Хелер
27
Хефлер
18
Вагнер
18
Вагнер
27
Хефлер
20
Доан
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
20
Доан
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
21
Уронен
2
Оувеян
2
Оувеян
21
Уронен
4
Йенц
12
Граймль
12
Граймль
4
Йенц
41
Матрисиани
8
Айдын
8
Айдын
41
Матрисиани
30
Бюлтер
17
Саласар
17
Саласар
30
Бюлтер
24
Дрекслер
9
Фрай
9
Фрай
24
Дрекслер
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
1
Ноа Атуболу
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
34
Михаэль Лангер
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Фрайбург
Шальке-04
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+