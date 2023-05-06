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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 06 мая 2023
Фрайбург
06.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
73'
К. Кампль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
90'
+2
Желтая карточка
К. Кампль
90'
+1
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Нкунку
90'
Замена
К. Шлагер
️️️️
К. Лаймер
Замена
Д. Шмид
️️️️
Л. Кюблер
84'
Желтая карточка
В. Грифо
83'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
М. Эггештайн
83'
Замена
K. Ezekwem
️️️️
К. Гюнтер
83'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
83'
78'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
78'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Ольмо
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Кампль
64'
Желтая карточка
К. Лаймер
Замена
М. Рехль
️️️️
Н. Вайсхаупт
59'
53'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
36'
Желтая карточка
К. Нкунку
21'
Желтая карточка
А. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
5
Гульде
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
11
Грегоритч
9
Хелер
4-2-2-2
28
Бласвих
39
Хенрикс
16
Клостерманн
3
Симакан
4
Орбан
27
Лаймер
21
Айдара
8
Собослаи
20
Ольмо
28
Нкунку
11
Вернер
30
Гюнтер
19
19
30
Гюнтер
17
Кюблер
7
Шмид
7
Шмид
17
Кюблер
7
Вайсхаупт
34
Рехль
34
Рехль
7
Вайсхаупт
8
Эггештайн
11
Чон
11
Чон
8
Эггештайн
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
20
Ольмо
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
20
Ольмо
27
Лаймер
21
Шлагер
21
Шлагер
27
Лаймер
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
28
Нкунку
10
Форсберг
10
Форсберг
28
Нкунку
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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