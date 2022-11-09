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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 09 ноября 2022
РБ Лейпциг
09.11.2022, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
55'
М. Симакан
56'
К. Нкунку
77'
Э. Форсберг (П)
66'
Л. Кюблер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
Желтая карточка
К. Нкунку
90'
+5
88'
Желтая карточка
Р. Салаи
83'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Н. Хефлер
Замена
Д. Раум
️️️️
А. Силва
83'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Д. Собослаи
83'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Форсберг
77'
66'
ГОЛ! 2:1!
Л. Кюблер
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
60'
59'
Замена
В. Грифо
️️️️
Р. Доан
59'
Замена
Л. Хелер
️️️️
У. Ен Чон
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Собослаи
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Симакан
55'
55'
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Грегоритч
55'
Замена
Р. Салаи
️️️️
К. Гюнтер
46'
Желтая карточка
К. Сильдийя
43'
Желтая карточка
У. Ен Чон
41'
Желтая карточка
Р. Доан
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Й. Гвардиол
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хальстенберг
4
Орбан
22
Диалло
3
Симакан
21
Шлагер
44
Кампль
20
Ольмо
8
Собослаи
28
Нкунку
19
Силва
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
11
Чон
25
Сильдийя
11
Грегоритч
19
Силва
22
Раум
22
Раум
19
Силва
24
Гвардиол
24
Гвардиол
Гвардиол
39
Хенрикс
39
Хенрикс
Гвардиол
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
8
Собослаи
15
Поульсен
15
Поульсен
8
Собослаи
27
Хефлер
14
Кайтель
14
Кайтель
27
Хефлер
20
Доан
32
Грифо
32
Грифо
20
Доан
30
Гюнтер
7
Салаи
7
Салаи
30
Гюнтер
11
Грегоритч
7
Шаде
7
Шаде
11
Грегоритч
11
Чон
9
Хелер
9
Хелер
11
Чон
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
12
Уго Новоа
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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