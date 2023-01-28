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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 28 января 2023
Фрайбург
28.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
13'
М. Грегоритч
30'
Л. Хелер
85'
Ф. Линхарт
29'
М. Бериша (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Аугсбург
Замена
М. Гульде
️️️️
Л. Кюблер
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Ф. Линхарт
Пас отдал
В. Грифо
85'
Замена
В. Грифо
️️️️
Р. Доан
82'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
82'
Желтая карточка
Р. Вагнер
79'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
М. Грегоритч
76'
Желтая карточка
М. Эггештайн
75'
Замена
Р. Вагнер
️️️️
Я. Кайтель
75'
69'
Замена
Д. Чолина
️️️️
М. Педерсен
69'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Э. Реджбечай
68'
Желтая карточка
Э. Демирович
62'
Замена
К. Йебоа
️️️️
Д. Бельо
Желтая карточка
Ф. Линхарт
37'
36'
Желтая карточка
М. Бериша
ГОЛ! 2:1!
Л. Хелер
Пас отдал
Р. Доан
30'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бериша
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Я. Кайтель
13'
7'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
4-2-1-3
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
14
Кайтель
20
Доан
11
Грегоритч
9
Хелер
25
Сильдийя
4-1-2-3
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
2
Удуохай
22
Педерсен
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
9
Демирович
9
Бельо
20
Бериша
17
Кюблер
5
Гульде
5
Гульде
17
Кюблер
14
Кайтель
18
Вагнер
18
Вагнер
14
Кайтель
20
Доан
32
Грифо
32
Грифо
20
Доан
11
Грегоритч
11
Чон
11
Чон
11
Грегоритч
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
22
Педерсен
6
Чолина
6
Чолина
22
Педерсен
37
Реджбечай
6
Дорш
6
Дорш
37
Реджбечай
9
Бельо
9
Йебоа
9
Йебоа
9
Бельо
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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