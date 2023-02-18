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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Фрайбург
Бохум - Фрайбург: обзор матча 18 февраля 2023
Бохум
18.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Фрайбург
39'
М. Грегоритч
51'
Л. Хелер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Фрайбург
Желтая карточка
Ж. Осеи-Туту
90'
+5
89'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
87'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
87'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
Замена
С. Ганвула
️️️️
Т. Асано
86'
Желтая карточка
М. Брошински
79'
77'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Хелер
77'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Доан
Желтая карточка
К. Шлоттербек
76'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
С. Джанко
68'
Красная карточка
А. Лосилла
64'
62'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Замена
М. Брошински
️️️️
С. Цоллер
62'
51'
ГОЛ! 0:2!
Л. Хелер
Пас отдал
К. Гюнтер
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Д. Соарес
46'
43'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
В. Грифо
Желтая карточка
С. Цоллер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бохум
30
Марко Йоханссон
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
3
Соарес
18
Ордец
13
Шлоттербек
17
Джанко
8
Лосилла
18
Антви-Адджей
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
6
Цоллер
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
32
Грифо
9
Хелер
11
Грегоритч
3
Соарес
3
Стафилидис
3
Стафилидис
3
Соарес
17
Джанко
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
17
Джанко
6
Цоллер
9
Брошински
9
Брошински
6
Цоллер
29
Асано
35
Ганвула
35
Ганвула
29
Асано
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
9
Хелер
11
Чон
11
Чон
9
Хелер
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
Остались в запасе
Бохум
Фрайбург
30
Марко Йоханссон
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бохум - Фрайбург
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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