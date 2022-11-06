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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 06 ноября 2022
Фрайбург
06.11.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
53'
У. Ен Чон
64'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Кельн
90'
+2
Желтая карточка
К. Шиндлер
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
90'
+1
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Доан
90'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
В. Грифо
90'
Замена
К. Шаде
️️️️
У. Ен Чон
82'
Замена
Л. Хелер
️️️️
М. Грегоритч
82'
72'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Л. Майна
72'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
О. Дуда
72'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
ГОЛ! 2:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
К. Гюнтер
64'
62'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ш. Тиггес
ГОЛ! 1:0!
У. Ен Чон
Пас отдал
М. Грегоритч
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
28
Гинтер
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
11
Чон
20
Доан
11
Грегоритч
4-2-3-1
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
24
Педерсен
4
Сольдо
5
Мартель
6
Скири
37
Майна
8
Дуда
11
Кайнц
27
Тиггес
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
11
Чон
7
Шаде
7
Шаде
11
Чон
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
32
Грифо
18
Петерсен
18
Петерсен
32
Грифо
11
Грегоритч
9
Хелер
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
8
Дуда
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
8
Дуда
37
Майна
29
Тильманн
29
Тильманн
37
Майна
27
Тиггес
22
Адамян
22
Адамян
27
Тиггес
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Фрайбург - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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