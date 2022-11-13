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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Унион
Фрайбург - Унион: обзор матча 13 ноября 2022
Фрайбург
13.11.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Унион
4'
В. Грифо (П)
6'
В. Грифо
20'
В. Грифо (П)
45+1'
М. Грегоритч
84'
С. Михель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Унион
84'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Михель
79'
Желтая карточка
М. Пантович
77'
Замена
М. Пантович
️️️️
Я. Хаберер
76'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Ю. Рюэрсон
Замена
Л. Хелер
️️️️
В. Грифо
76'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Доан
76'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Л. Кюблер
69'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
69'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Н. Хефлер
69'
60'
Замена
С. Михель
️️️️
К. Беренс
60'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Г. Харагучи
46'
Замена
П. Эккель
️️️️
Ш. Бекер
ГОЛ! 4:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Р. Доан
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Грифо
20'
19'
Красная карточка
Д. Лейте
10'
Пенальти не реализован!
Р. Кнохе
ГОЛ! 2:0!
В. Грифо
Пас отдал
М. Грегоритч
6'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грифо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
14
Кайтель
32
Грифо
20
Доан
11
Грегоритч
25
Сильдийя
3-2-3-1-1
22
Грил
31
Кнохе
2
Лейте
5
Дехи
26
Рюэрсон
28
Триммель
78
Харагучи
30
Зегуйн
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
27
Хефлер
8
Эггештайн
8
Эггештайн
27
Хефлер
20
Доан
11
Чон
11
Чон
20
Доан
17
Кюблер
7
Салаи
7
Салаи
17
Кюблер
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
26
Рюэрсон
17
Гисельман
17
Гисельман
26
Рюэрсон
23
Бекер
6
Эккель
6
Эккель
23
Бекер
78
Харагучи
2
Торсбю
2
Торсбю
78
Харагучи
19
Хаберер
27
Пантович
27
Пантович
19
Хаберер
91
Беренс
11
Михель
11
Михель
91
Беренс
Остались в запасе
Фрайбург
Унион
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Алеша Кемлейн
ОП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Алеша Кемлейн
ОП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Фрайбург - Унион
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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