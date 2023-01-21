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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 21 января 2023
Вольфсбург
21.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
6 : 0
Завершен
Фрайбург
2'
П. Виммер
28'
Й. Винд
37'
Й. Винд
56'
Я. Герхардт
81'
Б. Баку
90+4'
Л. Вальдшмидт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Л. Вальдшмидт
90'
+4
90'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
ГОЛ! 5:0!
Б. Баку
Пас отдал
К. Паредес
81'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
П. Виммер
78'
72'
Желтая карточка
М. Эггештайн
Замена
М. Лакруа
️️️️
П. Отавио
71'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Ф. Нмеча
71'
71'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
71'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Д. Кьерех
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Каминьски
68'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Й. Винд
68'
57'
Замена
Ф. Линхарт
️️️️
М. Гульде
57'
Замена
Л. Хелер
️️️️
У. Ен Чон
ГОЛ! 4:0!
Я. Герхардт
Пас отдал
Ф. Нмеча
56'
54'
Желтая карточка
У. Ен Чон
ГОЛ! 3:0!
Й. Винд
Пас отдал
М. ван де Вен
37'
ГОЛ! 2:0!
Й. Винд
Пас отдал
П. Виммер
28'
Желтая карточка
П. Отавио
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Виммер
Пас отдал
Я. Герхардт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-2-3-1
1
Кастелс
6
Отавио
33
Борнау
37
ван де Вен
17
Баку
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Нмеча
8
Виммер
19
Винд
3-1-1-3-2
1
Флеккен
28
Гинтер
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Кьерех
20
Доан
25
Сильдийя
11
Грегоритч
6
Отавио
5
Лакруа
5
Лакруа
6
Отавио
13
Каминьски
30
Паредес
30
Паредес
13
Каминьски
8
Нмеча
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Нмеча
19
Винд
22
Мармуш
22
Мармуш
19
Винд
8
Виммер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
8
Виммер
5
Гульде
3
Линхарт
3
Линхарт
5
Гульде
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
7
Кьерех
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
7
Кьерех
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
11
Чон
9
Хелер
9
Хелер
11
Чон
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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