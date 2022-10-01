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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 01 октября 2022
Фрайбург
01.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
3'
М. Грегоритч
37'
Д. Кьерех
52'
А. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Майнц
Желтая карточка
Я. Кайтель
90'
+4
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Кор
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
84'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
84'
77'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Ж. Буркардт
77'
Замена
А. Фульини
️️️️
Д. Да Коста
Желтая карточка
Н. Хефлер
70'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Д. Кьерех
69'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Доан
69'
66'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Ш. Белл
66'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Л. Баррейро
60'
Желтая карточка
А. Сташ
53'
Желтая карточка
Л. Баррейро
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Мартин
Пас отдал
Ж. Буркардт
ГОЛ! 2:0!
Д. Кьерех
37'
33'
Желтая карточка
Ш. Белл
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Эггештайн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
25
Аймен Баркок
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Кьерех
20
Доан
11
Грегоритч
25
Сильдийя
3-3-2-2
27
Центнер
21
Да Коста
24
Мартин
16
Белл
30
Видмер
18
Сташ
19
Каси
31
Кор
18
Баррейро
9
Онисиво
9
Буркардт
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Доан
7
Шаде
7
Шаде
20
Доан
7
Кьерех
11
Чон
11
Чон
7
Кьерех
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
16
Белл
6
Фернандес
6
Фернандес
16
Белл
21
Да Коста
10
Фульини
10
Фульини
21
Да Коста
18
Баррейро
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Баррейро
9
Буркардт
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Буркардт
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
25
Аймен Баркок
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Фрайбург - Майнц
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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