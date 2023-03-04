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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 04 марта 2023
Боруссия М
04.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Фрайбург
90'
+2
Желтая карточка
Н. Хефлер
90'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
Замена
Л. Нец
️️️️
А. Плеа
90'
Вторая желтая
Р. Бенсебаини
87'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
87'
Желтая карточка
М. Тюрам
84'
84'
Замена
М. Гульде
️️️️
Л. Кюблер
84'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
В. Грифо
78'
Замена
Р. Доан
️️️️
Р. Салаи
78'
Замена
М. Рехль
️️️️
М. Эггештайн
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Л. Штиндль
71'
67'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
Желтая карточка
Н. Эльведи
40'
Желтая карточка
Л. Штиндль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
49
Florian Dimmer
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Зиппель
5
Бенсебаини
30
Эльведи
6
Итакура
29
Скалли
23
Крамер
17
Коне
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
14
Плеа
25
Нец
25
Нец
14
Плеа
13
Штиндль
10
Нойхаус
10
Нойхаус
13
Штиндль
17
Кюблер
5
Гульде
5
Гульде
17
Кюблер
32
Грифо
14
Кайтель
14
Кайтель
32
Грифо
8
Эггештайн
34
Рехль
34
Рехль
8
Эггештайн
7
Салаи
20
Доан
20
Доан
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
49
Florian Dimmer
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
49
Florian Dimmer
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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