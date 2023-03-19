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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 19 марта 2023
Майнц
19.03.2023, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
90+6'
К. Онисиво
55'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Фрайбург
ГОЛ! 1:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Л. Ажорк
90'
+6
90'
+3
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
90'
+3
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
Желтая карточка
А. Каси
88'
85'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Р. Доан
85'
Замена
К. Шмидт
️️️️
Л. Кюблер
75'
Замена
Л. Хелер
️️️️
В. Грифо
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Л. Джэ Сон
75'
Замена
Д. Кор
️️️️
Э. Фернандес
75'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Баррейро
68'
Замена
С. Видмер
️️️️
Д. Да Коста
67'
Замена
К. Онисиво
️️️️
М. Ингвартсен
60'
Желтая карточка
Л. Ажорк
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Доан
Пас отдал
М. Грегоритч
51'
Желтая карточка
М. Гульде
35'
Желтая карточка
М. Гинтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
19
Каси
18
Сташ
21
Да Коста
18
Баррейро
7
Джэ Сон
19
Ажорк
7
Ингвартсен
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
32
Грифо
25
Сильдийя
11
Грегоритч
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
6
Фернандес
31
Кор
31
Кор
6
Фернандес
18
Баррейро
25
Баркок
25
Баркок
18
Баррейро
7
Ингвартсен
9
Онисиво
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Джэ Сон
44
Вайпер
44
Вайпер
7
Джэ Сон
17
Кюблер
4
Шмидт
4
Шмидт
17
Кюблер
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
20
Доан
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
20
Доан
32
Грифо
9
Хелер
9
Хелер
32
Грифо
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
Главный тренер
Бо Свенссон
32
Бенжамин Уфофф
ВР
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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