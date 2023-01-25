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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 25 января 2023
Фрайбург
25.01.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
47'
М. Гинтер
42'
Р. Коло Муани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
Желтая карточка
Я. Кайтель
90'
+3
Замена
Д. Кьерех
️️️️
Р. Доан
90'
+1
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
90'
+1
89'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Л. Хелер
79'
Замена
В. Грифо
️️️️
М. Эггештайн
79'
77'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
67'
Желтая карточка
Й. Линдстрем
64'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Камада
64'
Замена
А. Бута
️️️️
А. Кнауфф
59'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Желтая карточка
Н. Хефлер
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Гинтер
Пас отдал
К. Гюнтер
47'
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Гетце
Желтая карточка
М. Эггештайн
23'
22'
Желтая карточка
Д. Камада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПЗ
18
Даичи Камада
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
25
Сильдийя
11
Грегоритч
9
Хелер
3-2-2-2-1
1
Рамай
3
Тута
6
Смольчич
26
Н'Дика
7
Кнауфф
3
Ленц
18
Камада
97
Соу
35
Линдстрем
27
Гетце
9
Муани
9
Хелер
14
Кайтель
14
Кайтель
9
Хелер
20
Доан
7
Кьерех
7
Кьерех
20
Доан
8
Эггештайн
32
Грифо
32
Грифо
8
Эггештайн
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
7
Кнауфф
20
Бута
20
Бута
7
Кнауфф
18
Камада
17
Роде
17
Роде
18
Камада
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
9
Муани
27
Аларио
27
Аларио
9
Муани
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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