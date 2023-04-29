Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 29 апреля 2023
Кельн
29.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
54'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Фрайбург
90'
+2
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Л. Майна
81'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Э. Мартель
81'
78'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Грегоритч
72'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Р. Доан
72'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
64'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
64'
61'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Любичич
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Доан
Пас отдал
Л. Хелер
Желтая карточка
Э. Мартель
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-3-2-1
1
Швабе
14
Хектор
4
Хюберс
24
Хабот
22
Шмитц
6
Скири
5
Мартель
21
Любичич
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
32
Грифо
11
Грегоритч
9
Хелер
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
5
Мартель
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
5
Мартель
37
Майна
18
Лимниос
18
Лимниос
37
Майна
21
Любичич
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Любичич
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
11
Грегоритч
14
Кайтель
14
Кайтель
11
Грегоритч
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Кельн - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Фрайбург
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+