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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бохум
Фрайбург - Бохум: обзор матча 26 августа 2022
Фрайбург
26.08.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Бохум
48'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Бохум
Замена
М. Гульде
️️️️
Р. Салаи
87'
85'
Замена
И. Ордец
️️️️
К. Гамбоа
Замена
Р. Вагнер
️️️️
Я. Кайтель
84'
Желтая карточка
Н. Хефлер
83'
Желтая карточка
Р. Салаи
77'
75'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
Я. Горальски
75'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Т. Асано
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
74'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Доан
74'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
74'
53'
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Стафилидис
48'
Желтая карточка
М. Риман
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
48'
Пенальти не реализован!
В. Грифо
48'
42'
Желтая карточка
К. Стафилидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Яцек Горальски
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
27
Хефлер
14
Кайтель
32
Грифо
20
Доан
7
Салаи
25
Сильдийя
11
Грегоритч
4-1-1-3-1
1
Риман
2
Гамбоа
15
Машович
3
Хайнц
3
Стафилидис
8
Лосилла
6
Горальски
29
Асано
7
Штегер
17
Хольтманн
6
Цоллер
7
Салаи
5
Гульде
5
Гульде
7
Салаи
14
Кайтель
18
Вагнер
18
Вагнер
14
Кайтель
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Доан
11
Чон
11
Чон
20
Доан
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
2
Гамбоа
18
Ордец
18
Ордец
2
Гамбоа
3
Стафилидис
17
Джанко
17
Джанко
3
Стафилидис
6
Горальски
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
6
Горальски
29
Асано
33
Хофманн
33
Хофманн
29
Асано
Остались в запасе
Фрайбург
Бохум
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фрайбург - Бохум
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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