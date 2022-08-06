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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 06 августа 2022
Аугсбург
06.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Фрайбург
46'
М. Грегоритч
48'
В. Грифо
61'
М. Гинтер
79'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Фрайбург
85'
Замена
У. Сике
️️️️
К. Сильдийя
Замена
Р. Гумни
️️️️
Иаго
82'
81'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
81'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Доан
79'
ГОЛ! 0:4!
Р. Доан
76'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
76'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
Р. Салаи
Замена
Р. Пепи
️️️️
Э. Реджбечай
75'
61'
ГОЛ! 0:3!
М. Гинтер
Пас отдал
М. Грегоритч
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Э. Демирович
59'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Д. Калиджиури
59'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
А. Хан
59'
48'
ГОЛ! 0:2!
В. Грифо
46'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
К. Сильдийя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
АП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Гикевич
5
Бауэр
14
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
10
Майер
20
Калиджиури
37
Реджбечай
11
Груэсо
28
Хан
9
Демирович
3-1-1-3-2
1
Флеккен
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
7
Салаи
32
Грифо
25
Сильдийя
11
Грегоритч
20
Калиджиури
22
Педерсен
22
Педерсен
20
Калиджиури
57
Иаго
20
Гумни
20
Гумни
57
Иаго
28
Хан
97
Йенсен
97
Йенсен
28
Хан
37
Реджбечай
9
Пепи
9
Пепи
37
Реджбечай
9
Демирович
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
9
Демирович
25
Сильдийя
41
Сике
41
Сике
25
Сильдийя
7
Салаи
7
Кьерех
7
Кьерех
7
Салаи
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Доан
11
Чон
11
Чон
20
Доан
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
30
Даниэль Клейн
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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