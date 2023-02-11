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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 11 февраля 2023
Фрайбург
11.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
60'
В. Грифо (П)
84'
В. Грифо (П)
30'
К. Фюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Штутгарт
90'
+7
Желтая карточка
Х. Ито
Замена
М. Гульде
️️️️
В. Грифо
90'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Доан
90'
89'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Л. Пфайффер
Желтая карточка
В. Грифо
85'
85'
Замена
Силас
️️️️
А. Каразор
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Грифо
84'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
М. Грегоритч
75'
Желтая карточка
К. Гюнтер
74'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Салаи
69'
69'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Ж. Диаш
Желтая карточка
Н. Хефлер
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Грифо
60'
59'
Желтая карточка
Д. Загаду
40'
Желтая карточка
А. Каразор
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Фюрих
Пас отдал
Б. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Роберт Вагнер
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
7
Салаи
11
Грегоритч
3-3-1-2-1
1
Бредлов
21
Ито
23
Загаду
3
Антон
16
Каразор
3
Эндо
3
Соса
78
Харагучи
10
Фюрих
23
Диаш
16
Пфайффер
32
Грифо
5
Гульде
5
Гульде
32
Грифо
11
Грегоритч
11
Чон
11
Чон
11
Грегоритч
7
Салаи
9
Хелер
9
Хелер
7
Салаи
20
Доан
18
Петерсен
18
Петерсен
20
Доан
16
Каразор
26
Силас
26
Силас
16
Каразор
16
Пфайффер
15
Мавропанос
15
Мавропанос
16
Пфайффер
23
Диаш
9
Переа
9
Переа
23
Диаш
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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