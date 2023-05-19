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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 19 мая 2023
Фрайбург
19.05.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
71'
К. Гюнтер
75'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
Красная карточка
Н. Хефлер
90'
+3
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Хелер
90'
+1
Замена
Д. Шмид
️️️️
Р. Салаи
90'
82'
Замена
М. Сванберг
️️️️
М. Арнольд
82'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Й. Винд
82'
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Каминьски
ГОЛ! 2:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
Р. Салаи
75'
ГОЛ! 1:0!
К. Гюнтер
Пас отдал
Р. Салаи
71'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
К. Шмидт
70'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Н. Вайсхаупт
70'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Р. Доан
70'
67'
Желтая карточка
Я. Герхардт
57'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
П. Виммер
54'
Желтая карточка
П. Виммер
39'
Желтая карточка
Й. Винд
Желтая карточка
Р. Салаи
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
4
Шмидт
28
Гинтер
3
Линхарт
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
20
Доан
9
Хелер
7
Салаи
3-1-2-3-1
1
Кастелс
17
Баку
37
ван де Вен
33
Борнау
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
8
Виммер
8
Нмеча
13
Каминьски
19
Винд
7
Вайсхаупт
30
Гюнтер
30
Гюнтер
7
Вайсхаупт
4
Шмидт
17
Кюблер
17
Кюблер
4
Шмидт
7
Салаи
7
Шмид
7
Шмид
7
Салаи
9
Хелер
11
Чон
11
Чон
9
Хелер
20
Доан
18
Петерсен
18
Петерсен
20
Доан
13
Каминьски
30
Паредес
30
Паредес
13
Каминьски
27
Арнольд
32
Сванберг
32
Сванберг
27
Арнольд
19
Винд
22
Мармуш
22
Мармуш
19
Винд
8
Виммер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
8
Виммер
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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