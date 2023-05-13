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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Фрайбург
Унион - Фрайбург: обзор матча 13 мая 2023
Унион
13.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
4 : 2
Завершен
Фрайбург
5'
К. Беренс
36'
Ш. Бекер
38'
Ш. Бекер
80'
Э. Лайдуни
56'
М. Гульде
70'
В. Грифо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Фрайбург
90'
+5
Желтая карточка
М. Грегоритч
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
86'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
86'
82'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
ГОЛ! 4:2!
Э. Лайдуни
Пас отдал
Ш. Бекер
80'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Я. Хаберер
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Грифо
Замена
М. Торсбю
️️️️
А. Шафер
63'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
63'
56'
ГОЛ! 3:1!
М. Гульде
Пас отдал
В. Грифо
53'
Замена
К. Шмидт
️️️️
К. Сильдийя
53'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Я. Кайтель
46'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
К. Гюнтер
ГОЛ! 3:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
Р. Кнохе
38'
Желтая карточка
Ш. Бекер
37'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
Р. Кнохе
36'
Желтая карточка
К. Беренс
33'
32'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Л. Кюблер
Желтая карточка
Р. Хедира
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Беренс
Пас отдал
Ш. Бекер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
9
Джордан
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
8
Хедира
28
Триммель
19
Хаберер
13
Шафер
23
Бекер
91
Беренс
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
14
Кайтель
20
Доан
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
19
Хаберер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
19
Хаберер
13
Шафер
2
Торсбю
2
Торсбю
13
Шафер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
25
Сильдийя
4
Шмидт
4
Шмидт
25
Сильдийя
30
Гюнтер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
30
Гюнтер
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
17
Кюблер
7
Салаи
7
Салаи
17
Кюблер
14
Кайтель
11
Грегоритч
11
Грегоритч
14
Кайтель
Остались в запасе
Унион
Фрайбург
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Ноа Атуболу
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Унион - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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