Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 11 сентября 2022
Фрайбург
11.09.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
83'
82'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
82'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Доан
81'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Д. Кьерех
69'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
68'
62'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
К. Гюнтер
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Кьерех
20
Доан
25
Сильдийя
11
Грегоритч
3-2-2-2-1
1
Зоммер
29
Скалли
5
Фридрих
5
Бенсебаини
5
Вайгль
23
Крамер
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Тюрам
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Доан
7
Шаде
7
Шаде
20
Доан
7
Кьерех
11
Чон
11
Чон
7
Кьерех
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
13
Штиндль
17
Вольф
17
Вольф
13
Штиндль
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
11
Натан Н'Гуму
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
Остались в запасе
11
Натан Н'Гуму
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+