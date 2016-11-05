Максимилиан Проничев - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Максимилиан
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Проничев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Имя
|Максимилиан
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Проничев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|24
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2017
|75' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|12.04.2017
|63' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:3
|Тамбов (Тамбов)
|08.04.2017
|1' -11'
|Тосно (Тосно)
|4:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.04.2017
|46' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|26.03.2017
|1' -55'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|18.03.2017
|1' -73'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|4:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|26.11.2016
|1' -76'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|19.11.2016
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|23'
|05.11.2016
|68' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|30.10.2016
|1' -85'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|22.10.2016
|57' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:4
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|15.10.2016
|1' -65'
|Мордовия (Саранск)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|08.10.2016
|1' -80'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|23'
|26.09.2016
|75' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|10.09.2016
|1' -70'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Тосно (Тосно)
|45'
|03.09.2016
|71' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|4:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|28.08.2016
|1' -46'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|17.08.2016
|1' -43'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|23'
|13.08.2016
|46' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|67'
|06.08.2016
|46' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|31.07.2016
|1' -75'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Динамо (Москва)
|5'
|27.07.2016
|1' -60'
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|23.07.2016
|85' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|11.07.2016
|78' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Сокол (Саратов)