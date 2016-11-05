Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максимилиан Проничев - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Максимилиан
    Отчество Михайлович
    Фамилия Проничев
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-2 24 3 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2017 75' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    12.04.2017 63' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:3 Тамбов (Тамбов)
    08.04.2017 1' -11' Тосно (Тосно) 4:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    01.04.2017 46' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    26.03.2017 1' -55' Луч (Владивосток) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    18.03.2017 1' -73' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    12.03.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 4:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    26.11.2016 1' -76' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Балтика (Калининград)
    19.11.2016 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    23'
    05.11.2016 68' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Шинник (Ярославль)
    30.10.2016 1' -85' Факел (Воронеж) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    22.10.2016 57' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 0:4 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    15.10.2016 1' -65' Мордовия (Саранск) 2:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    08.10.2016 1' -80' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 3:1 Сибирь (Новосибирск)
    23'
    26.09.2016 75' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.09.2016 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    10.09.2016 1' -70' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Тосно (Тосно)
    45'
    03.09.2016 71' -90' Спартак-2 (Москва) 4:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    28.08.2016 1' -46' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:0 Луч (Владивосток)
    21.08.2016 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    17.08.2016 1' -43' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    23'
    13.08.2016 46' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    67'
    06.08.2016 46' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    31.07.2016 1' -75' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Динамо (Москва)
    5'
    27.07.2016 1' -60' Енисей (Красноярск) 0:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    23.07.2016 85' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    11.07.2016 78' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:1 Сокол (Саратов)
    • Читайте нас: 
    11