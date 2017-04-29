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Максимилиан Проничев
Статистика
Максимилиан Проничев - статистика
Завершил карьеру
17 ноября 1997 (28)
#34 | Нападающий
183 см | 72 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит-2
24
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
1 : 1
29.04.2017
Зенит-2
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Зенит-2
3 : 3
12.04.2017
Тамбов
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Тосно
4 : 1
08.04.2017
Зенит-2
1' - 11'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Зенит-2
1 : 2
01.04.2017
Спартак-2
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0 : 0
26.03.2017
Зенит-2
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Зенит-2
1 : 1
18.03.2017
Спартак-Нальчик
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
4 : 3
12.03.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Зенит-2
1 : 1
26.11.2016
Балтика
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Динамо
0 : 0
19.11.2016
Зенит-2
1' - 90'
23'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Зенит-2
1 : 1
05.11.2016
Шинник
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
1 : 0
30.10.2016
Зенит-2
1' - 85'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Зенит-2
0 : 4
22.10.2016
Кубань (ЛФЛ)
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Мордовия
2 : 2
15.10.2016
Зенит-2
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
3 : 1
08.10.2016
Cибирь
1' - 80'
23'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Зенит-2
1 : 1
26.09.2016
СКА-Хабаровск
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
0 : 0
17.09.2016
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Зенит-2
1 : 1
10.09.2016
Тосно
1' - 70'
45'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-2
4 : 1
03.09.2016
Зенит-2
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
1 : 0
28.08.2016
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
21.08.2016
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2 : 1
17.08.2016
Волгарь
1' - 43'
23'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
46' - 90'
67'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
0 : 0
06.08.2016
Зенит-2
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Зенит-2
1 : 1
31.07.2016
Динамо
1' - 75'
5'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Енисей
0 : 3
27.07.2016
Зенит-2
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Зенит-2
1 : 0
23.07.2016
Тюмень
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
1 : 1
11.07.2016
Сокол
78' - 90'
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