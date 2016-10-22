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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Кубань (ЛФЛ)
Зенит-2 - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 22 октября 2016
Зенит-2
22.10.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 4
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
13'
С. Гогниев
45'
А. Гай
83'
А. Гай
90+2'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
С. Гогниев
89'
Замена
А. Щадин
️️️️
В. Ильин
Желтая карточка
А. Вяткин
84'
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Гай
80'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
О. Алейник
Замена
П. Долгов
️️️️
Т. Мустафин
75'
73'
Желтая карточка
Р. Бугаев
69'
Желтая карточка
Н. Маляров
67'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Хубулов
62'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Н. Марков
Замена
М. Проничев
️️️️
К. Зырянов
57'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Исаев
46'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
И. Камышев
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Гай
22'
Желтая карточка
А. Хубулов
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Гогниев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-1-5-1
23
Бабурин
55
Вяткин
26
Мустафин
33
Йованович
10
Исаев
40
Бавин
94
Евсеев
11
Камышев
18
Зырянов
91
Ящук
19
Гасилин
4-1-3-2
39
Фролов
13
Марков
26
Бендзь
25
Смирнов
8
Бугаев
8
Якуба
88
Хубулов
19
Гай
34
Алейник
98
Ильин
2
Гогниев
11
Камышев
10
Саламатов
10
Саламатов
11
Камышев
10
Исаев
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Исаев
18
Зырянов
34
Проничев
34
Проничев
18
Зырянов
26
Мустафин
91
Долгов
91
Долгов
26
Мустафин
34
Алейник
52
Лобкарев
52
Лобкарев
34
Алейник
13
Марков
31
Зотов
31
Зотов
13
Марков
88
Хубулов
7
Маляров
7
Маляров
88
Хубулов
98
Ильин
92
Щадин
92
Щадин
98
Ильин
Остались в запасе
Зенит-2
Кубань (ЛФЛ)
17
Кирилл Костин
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
МСА Петровский
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