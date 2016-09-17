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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Зенит-2
Тамбов - Зенит-2: обзор матча 17 сентября 2016
Тамбов
17.09.2016, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Зенит-2
90'
+2
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Евсеев
Замена
И. Спицын
️️️️
О. Чернышов
78'
69'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Гасилин
Замена
А. Алумона
️️️️
Д. Дорожкин
65'
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Дутов
60'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
59'
57'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
Д. Ящук
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Зюзинс
53'
46'
Замена
А. Исаев
️️️️
И. Камышев
42'
Желтая карточка
А. Евсеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Александр Алумона
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Смирнов
55
Шляков
4
Овсиенко
19
Михалев
22
Рыбин
66
Дутов
17
Зюзинс
70
Шевчук
30
Трусевич
7
Чернышов
13
Дорожкин
3-2-4-1
23
Бабурин
33
Йованович
51
Карпов
58
Зуев
17
Костин
23
Чернов
11
Камышев
94
Евсеев
40
Бавин
91
Ящук
19
Гасилин
66
Дутов
25
Поярков
25
Поярков
66
Дутов
7
Чернышов
18
Спицын
18
Спицын
7
Чернышов
17
Зюзинс
15
Сорокин
15
Сорокин
17
Зюзинс
13
Дорожкин
18
Алумона
18
Алумона
13
Дорожкин
94
Евсеев
26
Мустафин
26
Мустафин
94
Евсеев
91
Ящук
10
Саламатов
10
Саламатов
91
Ящук
11
Камышев
10
Исаев
10
Исаев
11
Камышев
19
Гасилин
91
Долгов
91
Долгов
19
Гасилин
Остались в запасе
Тамбов
Зенит-2
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
50
Никита Гойло
ВР
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Даниил Гавиловский
ВР
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
50
Никита Гойло
ВР
18
Константин Зырянов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Тамбов - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Спартак
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