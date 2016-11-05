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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Шинник
Зенит-2 - Шинник: обзор матча 05 ноября 2016
Зенит-2
05.11.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
44'
И. Зуев
28'
М. Земсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Шинник
90'
+1
Замена
К. Троянов
️️️️
Е. Ятченко
Замена
К. Костин
️️️️
А. Гасилин
86'
76'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
А. Митасов
Замена
А. Вяткин
️️️️
К. Зырянов
72'
Вторая желтая
В. Йованович
71'
68'
Замена
Д. Белов
️️️️
М. Земсков
Замена
М. Проничев
️️️️
А. Исаев
68'
57'
Желтая карточка
Е. Ятченко
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Евсеев
55'
Желтая карточка
В. Йованович
52'
46'
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 1:1!
И. Зуев
44'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Земсков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
95
Дмитрий Белов
ЦФ
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-1-4-1
23
Бабурин
26
Мустафин
33
Йованович
58
Зуев
52
Мильдзихов
10
Исаев
91
Ящук
18
Зырянов
94
Евсеев
40
Бавин
19
Гасилин
4-1-3-1-1
16
Яшин
97
Ятченко
24
Гоцук
78
Чистяков
5
Евсеев
17
Царикаев
37
Сиротов
9
Митасов
52
Нетфуллин
28
Султонов
8
Земсков
18
Зырянов
55
Вяткин
55
Вяткин
18
Зырянов
10
Исаев
34
Проничев
34
Проничев
10
Исаев
19
Гасилин
17
Костин
17
Костин
19
Гасилин
94
Евсеев
91
Долгов
91
Долгов
94
Евсеев
97
Ятченко
79
Троянов
79
Троянов
97
Ятченко
9
Митасов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
9
Митасов
8
Земсков
95
Белов
95
Белов
8
Земсков
28
Султонов
20
Подоляк
20
Подоляк
28
Султонов
Остались в запасе
Зенит-2
Шинник
10
Никита Саламатов
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Зенит-2 - Шинник
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит-2
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1 : 3
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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