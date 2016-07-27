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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Зенит-2
Енисей - Зенит-2: обзор матча 27 июля 2016
Енисей
27.07.2016, среда, 15:30
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 3
Завершен
Зенит-2
26'
А. Гасилин (П)
38'
А. Гасилин
78'
Т. Мустафин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Зенит-2
85'
Замена
Д. Ящук
️️️️
И. Камышев
83'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
А. Гасилин
78'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мустафин
Замена
М. Васильев
️️️️
К. Морозов
76'
73'
Желтая карточка
Н. Саламатов
73'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
Н. Саламатов
Замена
М. Комков
️️️️
А. Харитонов
72'
60'
Замена
П. Долгов
️️️️
М. Проничев
59'
Желтая карточка
И. Камышев
56'
Желтая карточка
Е. Чернов
Желтая карточка
О. Ланин
56'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Козлов
53'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Е. Иванов
39'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Гасилин
35'
Желтая карточка
Ю. Бавин
Желтая карточка
А. Харитонов
35'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Гасилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
27
Павел Рожков
ОП
10
Михаил Комков
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-2-3-1
1
Вавилин
99
Морозов
23
Чернов
15
Колев
4
Чичерин
64
Ланин
10
Исаев
83
Харитонов
8
Иванов
10
Алиев
32
Козлов
3-2-3-2
23
Бабурин
55
Лобов
51
Карпов
58
Зуев
52
Мильдзихов
23
Чернов
10
Саламатов
11
Камышев
40
Бавин
19
Гасилин
34
Проничев
99
Морозов
23
Васильев
23
Васильев
99
Морозов
83
Харитонов
10
Комков
10
Комков
83
Харитонов
8
Иванов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
8
Иванов
32
Козлов
24
Коротаев
24
Коротаев
32
Козлов
10
Саламатов
26
Мустафин
26
Мустафин
10
Саламатов
11
Камышев
91
Ящук
91
Ящук
11
Камышев
19
Гасилин
38
Мусаев
38
Мусаев
19
Гасилин
34
Проничев
91
Долгов
91
Долгов
34
Проничев
Остались в запасе
Енисей
Зенит-2
27
Павел Рожков
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
55
Артем Вяткин
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
1
Михаил Опарин
ВР
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Енисей - Зенит-2
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
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1 : 3
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Центральный
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