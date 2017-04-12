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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Тамбов
Зенит-2 - Тамбов: обзор матча 12 апреля 2017
Зенит-2
12.04.2017, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
3 : 3
Завершен
Тамбов
47'
К. Зырянов
68'
А. Евсеев (П)
70'
А. Батютин
10'
Д. Дорожкин
44'
А. Делькин
90'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Тамбов
90'
ГОЛ! 3:3!
А. Делькин
Желтая карточка
К. Зырянов
90'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
А. Батютин
89'
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Ящук
81'
74'
Замена
Р. Григорян
️️️️
С. Шевчук
72'
Замена
Е. Шляков
️️️️
А. Рыбин
ГОЛ! 3:2!
А. Батютин
70'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Евсеев
68'
Замена
М. Проничев
️️️️
Д. Лесовой
63'
62'
Замена
О. Чернышов
️️️️
В. Сорокин
ГОЛ! 1:2!
К. Зырянов
47'
Замена
Д. Ящук
️️️️
С. Крапухин
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Делькин
28'
Желтая карточка
А. Часовских
22'
Замена
А. Часовских
️️️️
Д. Дорожкин
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дорожкин
3'
Желтая карточка
М. Трусевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
88
Максим Рудаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
88
Бенни Юнаев
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
3-5-1-1
88
Рудаков
23
Чернов
51
Карпов
58
Зуев
88
Лесовой
18
Зырянов
94
Евсеев
40
Бавин
37
Сиротов
72
Батютин
36
Крапухин
4-4-2
1
Вавилин
22
Рыбин
4
Овсиенко
19
Михалев
4
Быстров
15
Сорокин
30
Трусевич
27
Мурнин
70
Шевчук
90
Делькин
13
Дорожкин
72
Батютин
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
72
Батютин
88
Лесовой
34
Проничев
34
Проничев
88
Лесовой
36
Крапухин
91
Ящук
91
Ящук
36
Крапухин
Ящук
11
Камышев
11
Камышев
Ящук
13
Дорожкин
15
Часовских
15
Часовских
13
Дорожкин
22
Рыбин
55
Шляков
55
Шляков
22
Рыбин
70
Шевчук
28
Григорян
28
Григорян
70
Шевчук
15
Сорокин
7
Чернышов
7
Чернышов
15
Сорокин
Остались в запасе
Зенит-2
Тамбов
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Бенни Юнаев
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
55
Артем Вяткин
ЦЗ
88
Бенни Юнаев
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Зенит-2 - Тамбов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
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0 : 1
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
МСА Петровский
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