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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Тюмень
Зенит-2 - Тюмень: обзор матча 23 июля 2016
Зенит-2
23.07.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
55'
Д. Мильдзихов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Тюмень
Замена
М. Проничев
️️️️
К. Зырянов
85'
81'
Замена
Г. Кучиев
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Н. Саламатов
75'
70'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Чуканов
56'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
В. Лешонок
ГОЛ! 1:0!
Д. Мильдзихов
55'
Замена
И. Камышев
️️️️
А. Гасилин
46'
Замена
К. Лобов
️️️️
Д. Ящук
46'
33'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
91
Данила Ящук
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-4-2
23
Бабурин
23
Чернов
58
Зуев
51
Карпов
52
Мильдзихов
10
Саламатов
18
Зырянов
40
Бавин
91
Ящук
19
Гасилин
91
Долгов
3-3-2-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
90
Шакуро
77
Павленко
22
Шабаев
5
Рябокобыленко
4
Локтионов
27
Чудин
9
Лешонок
7
Чуканов
9
Мамтов
18
Зырянов
34
Проничев
34
Проничев
18
Зырянов
91
Ящук
55
Лобов
55
Лобов
91
Ящук
19
Гасилин
11
Камышев
11
Камышев
19
Гасилин
10
Саламатов
38
Мусаев
38
Мусаев
10
Саламатов
5
Рябокобыленко
19
Кучиев
19
Кучиев
5
Рябокобыленко
7
Чуканов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Чуканов
9
Лешонок
4
Кленкин
4
Кленкин
9
Лешонок
Остались в запасе
Зенит-2
Тюмень
26
Темур Мустафин
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Зенит-2 - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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