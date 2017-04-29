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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Зенит-2
Cибирь - Зенит-2: обзор матча 29 апреля 2017
Cибирь
29.04.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Зенит-2
71'
М. Вотинов
11'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Зенит-2
90'
+1
Желтая карточка
И. Камышев
90'
Желтая карточка
В. Сиротов
85'
Замена
И. Камышев
️️️️
Д. Мильдзихов
75'
Замена
М. Проничев
️️️️
А. Батютин
Желтая карточка
М. Вотинов
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Вотинов
71'
60'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Д. Лесовой
Замена
М. Вотинов
️️️️
Н. Безлихотнов
46'
Желтая карточка
А. Коржунов
38'
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Андреев
37'
33'
Желтая карточка
К. Погребняк
Замена
А. Макаренко
️️️️
М. Мищенко
30'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Евсеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
17
Артем Коржунов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
91
Данила Ящук
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
5
Кушнирук
80
Качан
29
Мищенко
28
Магаль
5
Гладышев
17
Коржунов
37
Чеботару
4
Рухаиа
77
Андреев
90
Безлихотнов
4-4-1-1
23
Бабурин
23
Зуйков
51
Карпов
58
Зуев
23
Чернов
37
Сиротов
94
Евсеев
18
Зырянов
88
Лесовой
72
Батютин
9
Погребняк
77
Андреев
99
Азаров
99
Азаров
77
Андреев
29
Мищенко
8
Макаренко
8
Макаренко
29
Мищенко
90
Безлихотнов
45
Вотинов
45
Вотинов
90
Безлихотнов
72
Батютин
34
Проничев
34
Проничев
72
Батютин
88
Лесовой
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
88
Лесовой
Мильдзихов
11
Камышев
11
Камышев
Мильдзихов
Остались в запасе
Cибирь
Зенит-2
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
91
Данила Ящук
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
25
Илья Трунин
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Cибирь - Зенит-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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