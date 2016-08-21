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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Зенит-2
Спартак-Нальчик - Зенит-2: обзор матча 21 августа 2016
Спартак-Нальчик
21.08.2016, воскресенье, 18:30
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
90+4'
А. Богатырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Зенит-2
ГОЛ! 1:0!
А. Богатырев
90'
+4
Замена
З. Макоев
️️️️
Д. Войнов
89'
Желтая карточка
А. Богатырев
82'
Желтая карточка
А. Бажев
82'
82'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Гасилин
Замена
А. Кузнецов
️️️️
В. Семенов
82'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Х. Ахриев
78'
68'
Замена
П. Долгов
️️️️
Т. Мустафин
57'
Замена
Д. Ящук
️️️️
К. Костин
Замена
А. Богатырев
️️️️
Ш. Мухаммад
57'
Желтая карточка
Т. Тебердиев
52'
46'
Замена
В. Йованович
️️️️
И. Камышев
20'
Желтая карточка
И. Камышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-1-3-2
1
Антипов
5
Семенов
48
Марченко
4
Дашаев
7
Тебердиев
34
Дроздов
21
Ахриев
17
Мухаммад
21
Войнов
9
Гугуев
9
Бажев
3-2-3-1
23
Бабурин
17
Костин
51
Карпов
58
Зуев
52
Мильдзихов
23
Чернов
40
Бавин
94
Евсеев
11
Камышев
19
Гасилин
21
Ахриев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
21
Ахриев
21
Войнов
88
Макоев
88
Макоев
21
Войнов
5
Семенов
91
Кузнецов
91
Кузнецов
5
Семенов
17
Мухаммад
26
Богатырев
26
Богатырев
17
Мухаммад
17
Костин
91
Ящук
91
Ящук
17
Костин
19
Гасилин
77
Зиньковский
77
Зиньковский
19
Гасилин
11
Камышев
33
Йованович
33
Йованович
11
Камышев
26
Мустафин
91
Долгов
91
Долгов
26
Мустафин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Зенит-2
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
7
Азамат Балкаров
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Зенит-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Зенит-2
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1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак
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